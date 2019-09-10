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Bakan Albayrak: ile ticarette hedef 100 milyar dolar

, Ross ile bir araya geldi. "100 milyar dolarlık ticaret için kararlığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.

Hedef 100 milyar dolar
, dün Ankara'da önemli bir görüşme yaptı. Wilbur Ross'u ağırladı. Toplantının içeriğini Twitter'da şöyle anlattı:




Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.

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