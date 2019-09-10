Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Ankara'da önemli bir görüşme yaptı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u ağırladı. Toplantının içeriğini Twitter'da şöyle anlattı:
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.
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