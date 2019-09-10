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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 07:29

'den geri adım! " ile görüşmeye hazırız"

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de muhtemel Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin, ABD'nin 'a herkesten çok yaptırım uyguladığını ve bunun da işe yaradığını belirterek, "Başkan, hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşeceğini açıkça söyledi ancak maksimum baskı kampanyamızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den geri adım! İran ile görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin 'da bir basın toplantısı düzenledi.

Trump ve Ruhani'nin bu ay sonunda 'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler () toplantıları esnasında görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soruyu Pompeo, "Başkan Trump, Ruhani ile hiçbir ön şart olmadan görüşmeye hazır olduğunu net bir şekilde söyledi." diye yanıtladı.

Mnuchin de muhtemel Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin, ABD'nin 'a herkesten çok yaptırım uyguladığını ve bunun da işe yaradığını belirterek, "Başkan, hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşeceğini açıkça söyledi ancak maksimum baskı kampanyamızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Trump, Ruhani ile muhtemel görüşmesine ilişkin, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

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