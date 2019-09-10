28 ilde FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı düzenlenen operasyonda 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı düzenlenen operasyonda 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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