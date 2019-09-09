TÜİK açıkladı! Ağustos'ta en fazla kazandıran...

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 ile yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 0,66, BIST 100 endeksi de yüzde 2,43 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 getiri sağladı. Ağustosta dolar yüzde 1,21, avro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.