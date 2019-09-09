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  • 09.09.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 11:18

açıkladı! Ağustos'ta en fazla kazandıran...

Türkye , ağustos ayının en çok kazandıranını açıkladı. Buna göre, Yurt İçi Üretici (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

TÜİK açıkladı! Ağustos'ta en fazla kazandıran...

Türkiye , ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat i (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 ile yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 0,66, BIST 100 endeksi de yüzde 2,43 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 getiri sağladı. Ağustosta dolar yüzde 1,21, avro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.

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