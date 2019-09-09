Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak'tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp güvenlik önlemi aldı.
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