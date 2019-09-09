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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 18:52

Polis, sı için 3 gün nöbet tuttu

'ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen sının olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürü incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne götürülürken, figürü bir heykeltıraşın yaptığı üzerinde duruluyor.

Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak'tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp güvenlik önlemi aldı.

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