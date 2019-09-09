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  • 09.09.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 15:08

'ndan yeni tahmini!

'nın açıkladığı Eylül ayı 'ne göre yıl sonu beklentisi yüzde 14.42'den, 13.96'ya geriledi. 12 ay sonrası beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon tahmini!

62 katılımcı tarafından yanıtlanan sonuçlarını açıkladı. Buna göre cari yıl sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar ABD dolarken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolara gerieledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar dolar ve 16,3 milyar dolar oldu.

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