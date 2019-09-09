Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon tahmini!

Merkez Bankası 62 katılımcı tarafından yanıtlanan Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar ABD dolarken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolara gerieledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar dolar ve 16,3 milyar dolar oldu.