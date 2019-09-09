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  • 10.09.2019 07:38
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 07:38

'ta 'a ağır darbe! 15'i ölürüldü 9'u yakalandı!

'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonuyla 15 militanı öldürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi. Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.

Irak'ta DEAŞ'a ağır darbe!

Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.

lı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, , Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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