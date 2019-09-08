İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gece İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne geldi. Şişhane Metro İstasyonu İstiklal Caddesi çıkışındaki bankta bir süre arkadaşlarıyla oturan Ayar'ın yanına madde bağımlısı kimliği belirsiz 6 kişi, yanaştı. Gençlerden para isteyen içlerinden 2 kişi, olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdı. Halit Ayar göğsünden ve yanındaki Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikiliyi hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Ayar, kurtarılamadı. Yaralı arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 2003'te de Taksim'de benzer bir olay yaşanmıştı. Tiner bağımlısı genç, SAT komandosu yüzbaşı Zeki Şen'i kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.
23 yaşındaki Halit Ayar, elektrik mühendisiydi.
23 yaşındaki Halit Ayar, elektrik mühendisiydi.
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