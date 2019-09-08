HDP'nin Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 13'e yükseldi

Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin HDP binasının önünde başlattığı oturma eylemi 6. gününe girdi. Çocuklarını kurtarmak için eylemine katılan ailelerin sayısı ise 13'e yükseldi. KADEM yöneticileri de eylem yapan aileleri ziyaret etti. Annelere, bir destek de sosyal medyadan geldi. "http://www. annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesinde imza kampanyası düzenlendi. Gözü yaşlı anneler, HDP'ye tepki gösterdi.
HÜSEYİN KAÇAR
MARDİN'DEN ACI HABER
Mardin'in Ömerli İlçe kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, bir korucu ise yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik hava desteli operasyon devam ederken, Kansuva'nın Ankara'daki baba evine acı haber ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.