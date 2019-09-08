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HDP'nin Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan aile sayısı 13'e yükseldi

Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin HDP binasının önünde başlattığı oturma eylemi 6. gününe girdi. Annelerin oturma eylemine Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) destek verdi.



Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin HDP binasının önünde başlattığı oturma eylemi 6. gününe girdi. Çocuklarını kurtarmak için eylemine katılan ailelerin sayısı ise 13'e yükseldi. KADEM yöneticileri de eylem yapan aileleri ziyaret etti. Annelere, bir destek de sosyal medyadan geldi. "http://www. annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesinde imza kampanyası düzenlendi. Gözü yaşlı anneler, HDP'ye tepki gösterdi.



HÜSEYİN KAÇAR


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