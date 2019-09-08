Çevre Bakanı Murat Kurum, Bodrum'a gitti. Kaçak yapıları inceledi. The Bo Viera'nın bazı bölümlerinin de yıkılmasını istedi.
Ancak otel "Aracımız yeterli değil" diyerek yıkımı geciktirdi. Bakanlık harekete geçti. Kaçak bölümler hemen yıkılacak.
KIYI KÖŞE TEMİZLİK
Bodrum kıyılarındaki kaçak yapılaşma korkunç boyutlara ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum koylarında incelemeler yaptı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Gündoğan'daki tartışmalı 'The Bo Viera' adlı proje de mühürlenen projeler arasındaydı. Oteldeki imara aykırı bölümlerin yıkımına 34 Ağustos'ta başlandı.
Firma, kaçak bölümleri yıkacağını açıkladı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Şirket yetkilileri, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğunu söyleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. 9 Eylül'de bakanlık ekiplerince yıkımın gerçekleştirileceği vurgulandı.
TARTIŞILAN PROJEYİ BAKANLIK YIKACAK
Bakan Kurum, 21 Ağustos'ta tekneyle Bodrum kıyılarında denetime çıkmıştı.
Ancak otel "Aracımız yeterli değil" diyerek yıkımı geciktirdi. Bakanlık harekete geçti. Kaçak bölümler hemen yıkılacak.
KIYI KÖŞE TEMİZLİK
Bodrum kıyılarındaki kaçak yapılaşma korkunç boyutlara ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum koylarında incelemeler yaptı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Gündoğan'daki tartışmalı 'The Bo Viera' adlı proje de mühürlenen projeler arasındaydı. Oteldeki imara aykırı bölümlerin yıkımına 34 Ağustos'ta başlandı.
Firma, kaçak bölümleri yıkacağını açıkladı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Şirket yetkilileri, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğunu söyleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. 9 Eylül'de bakanlık ekiplerince yıkımın gerçekleştirileceği vurgulandı.
TARTIŞILAN PROJEYİ BAKANLIK YIKACAK
Bakan Kurum, 21 Ağustos'ta tekneyle Bodrum kıyılarında denetime çıkmıştı.
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