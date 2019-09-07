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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 12:59

Son dakika: 'de : 1 özel harekat polisi oldu

Son dakika haberine göre 'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan da 1 özel harekat polisi oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Mardin'den acı haber: Özel harekat polisi şehit düştü

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, oldu. da yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

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