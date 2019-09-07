Başkan Erdoğan: Onları büyütmeyin AK Parti MYK toplantısında yeni parti kurma hazırlığında olan isimler gündeme geldi. Başkan Erdoğan, ‘Boş verin, onları büyütmeyin, yapacak çok işimiz var’ mesajı verdi.





Başkan başkanlığında 2 Eylül'de yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının perde arkası netleşti. MYK toplantısında, bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlıkları gündeme getirildi. Erdoğan, partiden istifa eden bir ismin kendisinden randevu istediğini belirtip, şaşkınlığını "İstifa etmiş, randevu istiyor. 70 yaşında. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" sözleriyle dile getirdi. Kurmaylarına da "Başkalarının ne yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak çok işimiz var. Onlara yoğunlaşırken, başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. İşimize bakalım" mesajı verdi. Toplantıda Erdoğan, teşkilatlara yeni kazandırılacak isimler için kullandığı "Yeni Ömerler bulmalıyız" sözlerini yineledi. Kadın üyelerden biri, "Ayşeler de bulmalıyız" deyince kahkaha sesleri yükseldi. Erdoğan da esprili bir yanıt verdi ve "Haticeler de olsun" dedi.







CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

Başkan Erdoğan,



Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te hoşgörü ve adalet üzerine temellerini attığı medeniyetimiz, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği büyük mücadeleler ve tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarıyla kök salmıştır.







Erdoğan, cami açılışında sevgi seliyle karşılandı.



ZÜBEYDE YALÇIN





ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI AB'Yİ TUTUŞTURDU

Başkan Erdoğan, "AB, mülteciler için verdiği destek sözünü yerine getirmiyor. Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalırız" dedi. Hollanda Başbakanı Rutte, "Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir" diye konuştu.



BELEDİYE İŞİ ŞOV İŞİ DEĞİLDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların Yenikapı'da sergilenmesini değerlendirdi: "Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, görev ihmalidir. Bunların hepsini incelemek de İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dahilindedir."



KARA DEVRİYESİ 8 EYLÜL'DE...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi, 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Suriye sınırı güvenliğinden sorumlu birlik komutanları ile karargahta yapılan toplantıda bir araya gelen Bakan Akar, güvenli bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirtti. "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık" dedi.



Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı Son dakika: Başkan Erdoğan Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışında konuştu Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında'de yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının perde arkası netleşti. MYK toplantısında, bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlıkları gündeme getirildi. Erdoğan, partiden istifa eden bir ismin kendisinden randevu istediğini belirtip, şaşkınlığını "İstifa etmiş, randevu istiyor. 70 yaşında. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" sözleriyle dile getirdi. Kurmaylarına da "Başkalarının ne yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak çok işimiz var. Onlara yoğunlaşırken, başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. İşimize bakalım" mesajı verdi. Toplantıda Erdoğan, teşkilatlara yeni kazandırılacak isimler için kullandığı "Yeni Ömerler bulmalıyız" sözlerini yineledi. Kadın üyelerden biri, "Ayşeler de bulmalıyız" deyince kahkaha sesleri yükseldi. Erdoğan da esprili bir yanıt verdi ve "Haticeler de olsun" dedi.Başkan Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'nde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camisi'ni ibadete açtı. Erdoğan, "Kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır" dedi.Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te hoşgörü ve adalet üzerine temellerini attığı medeniyetimiz, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği büyük mücadeleler ve tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarıyla kök salmıştır.Erdoğan, cami açılışında sevgi seliyle karşılandı.Erdoğan, "AB, mülteciler için verdiği destek sözünü yerine getirmiyor. Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalırız" dedi. Hollanda Başbakanı Rutte, "Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir" diye konuştu.Bakanı Süleyman Soylu,'nce ihtiyaç olmaksızın kiralandığı iddia edilen araçların'da sergilenmesini değerlendirdi: "Bu söylenir ve araştırılır. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, görev ihmalidir. Bunların hepsini incelemek de'nın yetkisi dahilindedir."Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi,'nı ziyaret etti. Suriye sınırı güvenliğinden sorumlu birlik komutanları ile karargahta yapılan toplantıda bir araya gelen"Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık" dedi. TÜM MANŞETLER