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72 yaşındaki Prof. Dr. Osman Sacit Görgül gençlere taş çıkarttı

Antalya'da yaşayan emekli veteriner Prof. Dr. Osman Sacit Görgül (72), gençlere taş çıkarttı. 72 yaşındaki emekli profesör Görgül, ‘bangee jumping’ heyecanı yaşadı. Ayağına bağlanan esnek bir halatla 51 metreden kendisini boşluğa bıraktı.

Süper dede
Antalya'da yaşayan emekli veteriner Prof. Dr. Osman Sacit Görgül (72), gençlere taş çıkarttı. Tatil için gittiği Muğla Fethiye'de 'bungee jumping' (ayaklarından bağlı elastik halatla yüksekten atlama) yapma kararı aldı. Bungee jumping istasyonundaki vincin 51 metrelik platformuna çıktı. Ardından ayağına bağlanan esnek bir halatla 51 metreden kendisini boşluğa bıraktı. Havada kaldığı sürede, "Daima cesur. Ne mutlu Türk'üm diyene. İyi ki yaptım" diye bağıran Görgül, etkinliği güvenli şekilde tamamladı.

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