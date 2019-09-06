Parça başı çalışana sigorta yapılmalı mı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Evimde aile ekonomisine katkıda bulunmak için götürü usulü, bana verilen çantalara boncuk ve nakış işliyorum. Bana bu işi veren firma beni sigortalı göstermiyor. Sigortalı yapmak zorunda değil mi?

Son günlerde sizlerden gelen sorulardan; evde fason olarak iş üstlenen, emeğinin karşılığında ücretini alan ve bu şekilde çalışan kişilerin 5510 sayılı Kanun nezdinde 4/a sigortalısı (eski SSK) olup olmadığı konusunda tereddütlerin olduğunu gördük. Özellikle ev kadınlarının götürü olarak çalıştığı ve genelde dikiş, nakış, boncuk gibi işleri kendi evlerinde icra ettikleri bu zanaat, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Peki, ilgili piyasaların önemli bir iş kolu olan, ev fason işçilerine sigorta zorunluluğu var mı? Evde fason iş yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan, özellikle dikiş nakış örgü veya boncuk işleri yaparak, bu ürünleri işi veren firmaya vererek karşılığında yaptığı iş başına ücret alan özellikle ev kadını olan birçok birey var. Evde fason iş yapan bu kişilerin işçi sayılıp sayılmaması durumuna göre sigortalı olup olmayacakları da değişmekte. Mevzuata göre iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesiyle oluşan sözleşmedir. Yani bir taraf işverenine zamanını vererek bağımlı bir şekilde çalışmayı üstlenecek diğer taraf da ücret ödemeyi üstlenecek. Evde fason olarak çalışanların işverene bağımlı bir şekilde çalışmadığı, isterse başka işler de yapabileceği gözetildiğinde bu kişilerin işçi sayılmayacağı ve bu nedenle işi veren firma tarafından sigortalarının yapılması gibi bir zorunluluğun olmadığı kanaatindeyim.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

