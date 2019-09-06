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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 21:10

Dubai Şeyhinin lüks yatı 'da! fazla yaklaşanı batırıyor

Dubai Şeyhi 'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı, 'nın ilçesine geldi. Yatın, yaklaşmakta olan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi ve daha fazla yaklaşan bir botu batırabilen bir askeri ile donatıldığı öğrenildi.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

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