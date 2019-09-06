Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.