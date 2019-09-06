Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
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