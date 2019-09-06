Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak’ta gözaltına alınan eski eş ve kocası çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bursa'da Serkan D, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gördü. Suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine eski eşi Y.Ç. ile kocası A.Ç, Uşak'ta polis tarafından gözaltına alındı. İkili mahkeme tarafından serbest bırakılırken, çocuklar devlet tarafından korumaya alındı. TÜM MANŞETLER