7 yaşındaki İklim'in korkunç ölümü

Gaziantep'te İklim Dilara Yaşar (7), evde kardeşleriyle yalnız kaldı. Gardırop kapağının açılmaması için bağlanan iple oynadı.
Ancak ip, boğazına dolandı. Kardeşi, hemen komşuları çağırdı. Nefessiz kalan talihsiz yavru kurtarılamadı.
Küçük çocuğun inanılmaz bir kaza sonucu ölümü, yakınlarını yasa boğdu..
Ancak ip, boğazına dolandı. Kardeşi, hemen komşuları çağırdı. Nefessiz kalan talihsiz yavru kurtarılamadı.
Küçük çocuğun inanılmaz bir kaza sonucu ölümü, yakınlarını yasa boğdu..
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