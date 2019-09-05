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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 14:40

Son dakika: MSB duyurdu: ile 'de 3. ortak uçuş yapıldı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "’de Fırat’ın Doğusunda birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerini kullanıldı.

MSB duyurdu! 3. ortak uçuş yapıldı

'nca '' uygulamaları kapsamında, Fırat'ın doğusunda, 2 Türk ve 2 helikopteri ile 3'üncü ortak uçuşun gerçekleştirildiği açıklandı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

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