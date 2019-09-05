Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

İşte Bakan Sekçuk'un açıklamaları:

BAĞIŞ PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

Bununla ilgili soruşturmalar tamamlandı. Görevden almalar sürüyor. Bazı okullarda okul aile birliklerinin, "okulun imkanlarının iyileştirilmesi için katkıya ihtiyaç var desteğinizi bekliyoruz" şeklinde talepleri söz konusu.

Diyelim bir velimiz, "para vermek istemiyorum" deyip de kayıt yapamıyorsa bu en başta bizim sorunumuzdur ve gereğini yaparız.

Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil.

Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk.

ARA TATİLLER

Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı...

Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz.

OKULLARIN AÇIK OLDUĞU SÜRE

Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.

LİSE VE İLKÖĞRETİM TASARIMI

Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.



Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.

Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız.

4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek.