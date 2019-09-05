Restoranın oyun parkında korkunç ölüm

Tan çifti, beş gün önce toprağa verdikleri minik kızlarının kabrini her sabah ziyaret ediyor. Sorumluların ceza almasını istiyor.







Minik Duru, işte bu oyuncakta can verdi. İşletme sahipleri ise 'İhmalimiz var' diyerek suçlarını itiraf etti.

elektrik küçük bir kızı hayattan kopardı... Yürekleri yakan olay'ta'de yaşandı. 45 yaşına giren(45) eşi(37), kızları(15) ve(5) ile birlikte Doruklu Mahallesi'ndeki bir restoranda kutlama yaptı. Yemekten sonra aile sohbete başladı. Çocuklar da işletme içindeki parkta oyun oynadı. Helikopter üzerinde eğlenen Duru bir ara yere yığıldı. Aile, sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Acılı baba Zafer Tan, kızının oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak öldüğünü anlattı: Avuç içi simsiyahtı. Elektrik çocuğu sol elinden yakaladığı için direkt kalbine vurmuş. Anne Nilgün Tan ise "" diyerek ağladı...