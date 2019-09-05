Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan Çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, kuzeyi çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün akşam saaatlerinde ve yarın(Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara'nın kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) Eskişehir'in güneyi ve Ankara'nın güneybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) öğleden sonra çok bulutlu güneybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra çok bulutlu güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Düzce'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yarın (perşembe) öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (perşembe) öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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