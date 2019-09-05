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‘Dumanlı ile aynı evde kalırdık’

FETÖ'den ihraç edilip tutuklanan ve itirafçı olan Gemlik eski kaymakamı Cahit Işık, aralarında kaymakamlar ve firari Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 52 ismi teşhis etti.

‘Dumanlı ile aynı evde kalırdık’
FETÖ'den ihraç edilip tutuklanan ve itirafçı olan Gemlik eski kaymakamı Cahit Işık, aralarında kaymakamlar ve firari Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 52 ismi teşhis etti. Pensilvanya'da FETÖ elebaşını ziyaret ettiklerini anlatan Işık, Londra'da katıldıkları eğitim programında ise 15-20 kaymakamla FETÖ elebaşıyla toplantı yaptıklarını söyledi. Işık, FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ile bir dönem ev arkadaşı olduklarını da belirtti.


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