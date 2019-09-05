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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 23:19

'da denizde fenalaşan öldü

'nın ilçesinden günlük gezi teknesi turunda denizde yüzerken aniden fenalaşan Eddy Henri Avandecaetsbeek yaşamını yitirdi. Tura katılan teknedeki diğer turistler kıyıya çıkarttıkları Avandecaetsbeek'e ilk müdahalede bulundu.

Bodrum'a tatile gelen turistin acı sonu!

'nın ilçesinde denizde fenalaşan yabancı hayatını kaybetti. Eşiyle günlük gezi teknesi turuna katılan Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55), Poyraz Koyu'nda denizde yüzdüğü sırada aniden fenalaştı.

Avandecaetsbeek'in deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz yattığını fark edenler durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Tura katılan teknedeki diğer turistler kıyıya çıkarttıkları Avandecaetsbeek'e ilk müdahalede bulundu.

Koya gelen deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan turist kurtarılamadı.

Bu arada, kıyıya çıkartılan turiste sağlık müdahalesinde bulunulması teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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