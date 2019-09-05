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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 18:40

Başkan Erdoğan 'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan , Japon İmparatoru 'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle 'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Japonya'ya gidecek

Başkan , 'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru 'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

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