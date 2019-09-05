Başkan Erdoğan Japonya'ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.