Babaya-abiye son bakış

Aydın'da Mustafa İnanç, beyin kanamasından can verdi. Organları 4 hastaya gönderildi. Ailesinin ondan kalan parçalara vedası ise sözün bittiği yerdi.İnanç'ın kızı Neslihan, oğlu Halil ve ablası Fatma İnanç nakil ekibine böyle baktı.