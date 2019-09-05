Babaya-abiye son bakış

Aydın'da Mustafa İnanç, beyin kanamasından can verdi. Organları 4 hastaya gönderildi. Ailesinin ondan kalan parçalara vedası ise sözün bittiği yerdi.
İnanç'ın kızı Neslihan, oğlu Halil ve ablası Fatma İnanç nakil ekibine böyle baktı.
İnanç'ın kızı Neslihan, oğlu Halil ve ablası Fatma İnanç nakil ekibine böyle baktı.
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