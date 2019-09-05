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Babaya-abiye son bakış

Aydın'da Mustafa İnanç, beyin kanamasından can verdi. Mustafa İnanç'ın organları 4 kişiye bağlandı. Ailesinin hayat yolculuğuna son bakışı herkesi ağlattı.

Babaya-abiye son bakış
Aydın'da Mustafa İnanç, beyin kanamasından can verdi. Organları 4 hastaya gönderildi. Ailesinin ondan kalan parçalara vedası ise sözün bittiği yerdi.




İnanç'ın kızı Neslihan, oğlu Halil ve ablası Fatma İnanç nakil ekibine böyle baktı.

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