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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 09:41

Son dakika: kuzeyine hava harekatı: 2 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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