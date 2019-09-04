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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 19:56

Başkan 'a Kangal yavrusu hediye edildi

Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas’a giden Başkan ’a burada Kangal yavrusu hediye edildi.

Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye!

'ta Teşkilatları ile düzenlenen yemekli toplantıda bir araya gelen 'ı toplantı çıkışında küçük bir sürpriz bekliyordu.

Sivas Valiliği Saf Kangal Üretim ve Damızlık Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Zorba isimli bir Kangal köpeği ile Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip getirdiği 60 günlük Kangal yavrusu hediye etti. Yavruyu seven Erdoğan, Yıldız'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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