İzmirli Alev Çakır, 11 yıl önce eski polis Soner Çakır'la evlendi. 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak gün yüzü görmedi. Cani adamdan her gün dayak yedi. Boşanmaya karar verdi. Kocası hakkında yaralama, hakaret ve tehditten 30'a yakın davanın sürdüğü belirtildi. Soner Çakır, Nisan 2017'de FETÖ soruşturması geçirip hapse girdi. Ancak vahşiliği hız kesmedi. Kırıkkale'de kocası Fedai Varan tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut üzerinden Alev Çakır'a mesaj gönderdi. Cinayete destek verip "Adamı bu raddeye getiren kadındır. Benim eşimin sonu da böyle olacak" deyince talihsiz kadın panikledi. Evine kamera koydurup demir çitle çevirdi. Kapıdaki korkulukların arasına çivi çaktırmayı da ihmal etmedi. Çakır, "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Eşim cezaevinden çıkarsa eğer beni öldürecek diye çok korkuyorum" dedi. Emine Bulut'un avukatlığını üstlenen Turgay Özcan, şiddet mağduru Alev Çakır'ın da avukatı aldı. Özcan, "Zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğu belli. Acil önlem alınması gerekiyor. Koruma kararı çıktı" diye konuştu.
Alev Çakır, güvenliği için yaşadığı evi hapishaneye çevirdi.
Alev Çakır, ailesiyle kaldığı evin her yerine demir korkuluk yaptırdı. Merdiven ve kapı girişlerini parmaklıkla kapattı.
Çakır ve çocuklarının kaldığı ev, 24 saat güvenlik kamerasıyla gözetleniyor.
KELEPÇEYİ POLİS TAKTI
Mersinli N.A, polise kocası M.A.'nın İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı yönünde ihbar yaptı. Ekipler, N.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli M.A., yolcu otobüsünde yakalandı.
Zanlının üstünden bir tabanca, 14 fişek, 1 bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı çıktı. M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEYHAN TORLAK
Alev Çakır, güvenliği için yaşadığı evi hapishaneye çevirdi.
Alev Çakır, ailesiyle kaldığı evin her yerine demir korkuluk yaptırdı. Merdiven ve kapı girişlerini parmaklıkla kapattı.
Çakır ve çocuklarının kaldığı ev, 24 saat güvenlik kamerasıyla gözetleniyor.
KELEPÇEYİ POLİS TAKTI
Mersinli N.A, polise kocası M.A.'nın İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı yönünde ihbar yaptı. Ekipler, N.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli M.A., yolcu otobüsünde yakalandı.
Zanlının üstünden bir tabanca, 14 fişek, 1 bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı çıktı. M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEYHAN TORLAK
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