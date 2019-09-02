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ine destek verdiği için tutuklanan 'ın eşi Takvim'e konuştu: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum

ine destek verdiği için tutuklanan 'ın eşi , TAKVİM'e konuştu:​​  11 yıllık evliliğimizde beni hep dövdü. Dayak atmadan uyuyamazdı. Profesyonelce döver, iz bırakmazdı. Annemin evine kaçtım. Her yeri demir parmaklık yaptım. Fakat hapisten çıkınca beni de Emine Bulut gibi öldürmesinden korkuyorum.

Bu eşin çivisi çıktı
İzmirli , 11 yıl önce eski polis 'la evlendi. 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak gün yüzü görmedi. Cani adamdan her gün dayak yedi. Boşanmaya karar verdi. Kocası hakkında yaralama, hakaret ve tehditten 30'a yakın davanın sürdüğü belirtildi. Soner Çakır, Nisan 2017'de soruşturması geçirip hapse girdi. Ancak vahşiliği hız kesmedi. 'de kocası Fedai Varan tarafından boğazı kesilerek öldürülen üzerinden Alev Çakır'a mesaj gönderdi. e destek verip "Adamı bu raddeye getiren kadındır. Benim eşimin sonu da böyle olacak" deyince talihsiz kadın panikledi. Evine kamera koydurup demir çitle çevirdi. Kapıdaki korkulukların arasına çivi çaktırmayı da ihmal etmedi. Çakır, "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Eşim cezaevinden çıkarsa eğer beni öldürecek diye çok korkuyorum" dedi. Emine Bulut'un avukatlığını üstlenen Turgay Özcan, şiddet mağduru Alev Çakır'ın da avukatı aldı. Özcan, "Zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğu belli. Acil önlem alınması gerekiyor. Koruma kararı çıktı" diye konuştu.




Alev Çakır, güvenliği için yaşadığı evi hapishaneye çevirdi.



Alev Çakır, ailesiyle kaldığı evin her yerine demir korkuluk yaptırdı. Merdiven ve kapı girişlerini parmaklıkla kapattı.



Çakır ve çocuklarının kaldığı ev, 24 saat güvenlik kamerasıyla gözetleniyor.

KELEPÇEYİ POLİS TAKTI
Mersinli N.A, polise kocası M.A.'nın İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı yönünde ihbar yaptı. Ekipler, N.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli M.A., yolcu otobüsünde yakalandı.



Zanlının üstünden bir tabanca, 14 fişek, 1 bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı çıktı. M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEYHAN TORLAK

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