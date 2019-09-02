Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce mahkum yakını bu soruya yanıt ararken af yasasının ne zaman Meclis gündemine geleceği merak konusu. 1 Ekim'e kadar TBMM tatile girdi. Ekim ayına az bir zaman kala af yasasına dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mahkum affı kimleri kapsayacak? İşte son af yasası haberleri...

YARGI REFORMU PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti. Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, hükümetimizin, devletimizin milletimize sözüdür, taahhüdüdür." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.