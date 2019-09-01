Salda Gölü takibi

Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla görenleri büyüledi. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili harekete geçti. Çalışmaları takip eden Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan "Konunun takipçisi olacağım" dedi. Bakan Murat Kurum, Erdoğan'ı projeyi yerinde incelemeye davet etti. Emine Erdoğan, Kurum'un davetlisi olarak yarın Salda Gölü'ne gidecek. Gölün ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.
Emine Erdoğan'a Salda Gölü ziyaretinde, çevre örgütleri ve bilim insanları eşlik edecek.
Emine Erdoğan'a Salda Gölü ziyaretinde, çevre örgütleri ve bilim insanları eşlik edecek.
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