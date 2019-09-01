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Başkan Erdoğan’ın eşi , yarın ’ne gidecek. Göl ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceleyecek.

Salda Gölü takibi
'daki , beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla görenleri büyüledi. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili harekete geçti. Çalışmaları takip eden Başkan Erdoğan'ın eşi , Twitter'dan "Konunun takipçisi olacağım" dedi. Bakan , Erdoğan'ı projeyi yerinde incelemeye davet etti. Emine Erdoğan, Kurum'un davetlisi olarak yarın Salda Gölü'ne gidecek. Gölün ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.



Emine Erdoğan'a Salda Gölü ziyaretinde, çevre örgütleri ve bilim insanları eşlik edecek.

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