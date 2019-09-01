Star'ın haberine göre; Parti'nin kurulduğu günden bugüne, insan hakları alanında atılan adımların sıralandığı raporda, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen sessiz devrimler sıralandı. AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar atılan adımlar; eğitim, sağlık, barınma, demokratik haklar ile adalet ve yargı başlıklarında anlatıldı. AK Parti iktidarları boyunca toplumdaki ayrımcılık ile mücadele edildiği örnekleri ile vurgulandı.

EŞİT VATANDAŞLIK

Geride kalan 17 yıllık süreçte AK Parti'nin etnik kimlik, mezhep ve inanç ayrımı yapmadan herkese eşit vatandaşlık ve evrensel değerler temelinde yaklaştığı vurgulandı. Bu süreçte kılık kıyafet ayrımcılığına son verildiği, gayrimüslimlerin eşit yurttaşlık hakkının korunduğu, azınlıklara ayrım yapılmadan hizmet sunulduğuna dikkat çekildi. Raporda yer alan bazı adımlar özetle şöyle sıralandı:

ELEŞTİRİ HAKKI

İfade, inanç ve teşebbüs hürriyeti ve düşünce özgürlüğün önündeki engeller kaldırıldı. "Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" kuralı getirilerek eleştiri hakkı teminat altına alındı. Başta Kürtçe olmak üzere farklı dillerde basın-yayın serbestisi getirildi. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapılabilmesinin önü açıldı. Sanıkların kendilerini daha iyi ifade edebileceklerinin beyan ettikleri başka bir dilde savunma hakkı getirildi. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşmeleri sağlandı.

İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS

17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde anti demokratik pek çok yasaklayıcı düzenlemeler kaldırıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruldu. İnsan Hakları alanında evrensel nitelikteki sözleşmeler onaylandı. İşkenceye sıfır tolerans politikası uygulanmaya başladı. Vatandaşların kamu karşısında uğradıkları haksızlıkların giderilmesi için başvuracakları Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu.

ÇETELER ÇIKARILDI

Terör örgütleri, mafya ve çetelerle ülke genelinde mücadele edildi. Mafya ve çeteler ülke gündeminden çıkarıldı. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleyen yapılar temizlendi. Terör ve güvenlik gerekçesi ile yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaşların geri dönüşleri sağlandı.

BAŞVURU HAKKI

Anayasa Mahkemesi'ne, bireysel başvuru hakkı getirildi. Temel haklar konusunda iç hukuk yollarının tükenmesi sonrasında yeni bir başvuru hakkı getirilerek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.Çift başlı yargı görüntüsüne neden olan Askeri yargı kaldırıldı. Yargı kurumları arasında asker-sivil ayrımına son verildi. DGM'ler kaldırıldı.

DARBECİLER YARGILANDI

Başta anayasa olmak üzere Türkiye'nin üzerine sinmiş 12 Eylül rejiminin izleri silinmeye çalışıldı. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerinin yargılanması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Darbenin önde gelen aktörleri bir bir yargı önüne çıkarıldı. Aynı durum FETÖ'cü darbe girişimi içinde gerçekleştirildi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Daha demokratik bir eğitim anlayışı belirlendi. Farklı dil ve lehçelerin öğrenimi serbest bırakıldı. Ayrımcılıkla mücadele kapsamında başörtüsü yasağı kaldırıldı. Öğretmen ve öğrencilerin mağduriyeti giderildi. İstisnasız tüm öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile fırsat eşitliği sağlandı.

ACİL HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Vatandaşların hastanelerde rehin alındığı, kuyrukların beklendiği süreçler sona erdirildi. Acil, kanser ve yoğun bakım hizmetleri ücretsiz oldu. Hastane odaları koğuştan, otel konforuna hizmet kalitesine geçiş yapıldı.

DAR GELİRLİYE UCUZ KONUT

Alt ve orta gelir vatandaşların konut sahibi olması sağlandı. Üretilen konutlarda engelli, şehit aileleri, maluller ve emeklilere öncelik sağlandı.

ASGARİ ÜCRETE İYİLEŞTİRME

Sendika kurma kolaylaştırıldı, 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret 2019'da 2020 TL'ye yükseltildi. Tüm vatandaşlar için Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlatıldı.