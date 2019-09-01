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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 23:36

Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi.

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