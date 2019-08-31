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  • Son Güncelleme: 31.08.2019 13:41

Son dakika: Pençe-3 ’nda flaş gelişme! Hepsi imha edildi

: Başarıyla devam eden PENÇE-3 ’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu () tespit edilerek yerinde imha edildi.

'Pençe'de flaş gelişme! Hepsi imha edildi
, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu nın () tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

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