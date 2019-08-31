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  • Son Güncelleme: 31.08.2019 13:30

Kokpit içinden 'ün Büyük Zafer uçuşu! O hareketi nefes kesti

'ün dolayısıyla Kütahya'da yaptığı gösteri, kokpit içi kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve vatandaşların yoğun ilgisi yer alıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'ün, dolayısıyla Kütahya'da gerçekleştirdiği gösterinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla pek çok uluslararası ödüle layık görülen SOLOTÜRK, dün Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy mevkisinde gerçekleştirilen törenlerde Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalandı.



SOLOTÜRK'ün Zafertepeçalköy semalarında yaptığı nefes kesen gösteri, kokpit içi kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve vatandaşların yoğun ilgisi yer alıyor.

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