Trafiğe kapatılacak olan yollar ise şunlar:
1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.
2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
3. 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
4. Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
5. Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
6. Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
7. Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
8. Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
9. Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10. Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
11. Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
13. Adnan Menderes Bulvarı
Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:
1. Turgut Özal Millet Caddesi,
2. Fevzipaşa Caddesi,
3. Atatürk Bulvarı,
4. Sahil Kennedy Caddesi
1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.
2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
3. 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
4. Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
5. Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
6. Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
7. Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
8. Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
9. Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10. Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
11. Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
13. Adnan Menderes Bulvarı
Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:
1. Turgut Özal Millet Caddesi,
2. Fevzipaşa Caddesi,
3. Atatürk Bulvarı,
4. Sahil Kennedy Caddesi
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