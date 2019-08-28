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'daki yolsuzluk ortaya çıktı! harekete geçti...

Filosu hurdaya dönen , bir tane bile söndürme uçağı kaldıramadı. 440 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. , usulsüzlüklerle ilgili ’nın eski yöneticileri hakkında yaptı.

Havada panik
Uçak filosu hurdaya dönen (), söndürmede sınıfta kaldı. Ege'de peş peşe çıkan yangınlarda uçak kaldıramadı. Yangının ardından THK'daki yolsuzluk ortaya çıktı. 'nin arka bahçesine dönen kurumda, 440 milyon liralık vurgun yapıldığı anlaşıldı. Eski yönetim ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve sahtecilikle suçlandı. 2010-2017 yıllarında yapılan tüm işlemlerin şaibeli olduğu anlaşıldı.

SUÇ DUYURUSU...
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ağustos 2019 itibarıyla 4 bin 454 derneğin denetlendiğini, 424 dernek ile ilgili idari işlem, 132 dernekle ilgili de yargı mercilerine bildirimde bulunulduğunu vurguladı. Hakkında işlem yapılan dernekler arasında THK ve Derneği'nde görev yapmış yöneticilerin de bulunduğu açıklandı. THK'ya 5 yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin, kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu, THK'ya ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı, mülkiyeti THK'ya ait olan 9 taşınmazın da değerinin çok altında satıldığı aktarıldı. Öte yandan Kızılay'ın da 2005, 2008 ve 2009 yıllarında zarara uğratıldığı saptandı. Yapılan incelemede tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Türkiye Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticiler hakkında nda bulunulduğu açıklandı.

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