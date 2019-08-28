İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullanan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
- Görevdeki polis böyle yakalandı!
- ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi, her şeye zam geldi!
- "Mehmet önce Allah’a sonra devlete emanet"
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