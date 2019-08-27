İşe alınlarla belediye önünde bir araya gelen Vali Güzeloğlu, ''Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, bizler de dışarıya ittik'' dedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan aralarında şehit yakını ve gazilerin de olduğu 54 kişi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından yeniden işe alındı.

'SİZLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI TOPLUMUN VİCDANINI YARALADI'

İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, ''Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz.