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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 19:03

Son dakika haberi... 'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

'nca 'na olarak atanan Vali , 'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı.

HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

İşe alınlarla belediye önünde bir araya gelen , ''Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, bizler de dışarıya ittik'' dedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası 'li 'nce işten çıkartılan aralarında şehit yakını ve gazilerin de olduğu 54 kişi, Vali 'nun 'nca 'na olarak atanmasının ardından yeniden işe alındı.

'SİZLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI TOPLUMUN VİCDANINI YARALADI'
İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, ''Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz.

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