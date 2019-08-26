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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 18:41

Son dakika: 'ya pençe darbesi! 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

PKK'ya pençe darbesi!

, 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.

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