Kuzey Irak’tan acı haber

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında dün çatışma çıktı. Sözleşmeli Piyade Er Durdu Oğuzhan Yılmaz, Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Uzman Çavuş Yunus Şahin şehadete ulaştı. 7 asker de yaralandı. Şehitlerden Aslan ve Yılmaz'ın şehadet haberleri, Osmaniye'deki ailelerine, şehit Şahin'ın acı haberi ise Yozgat'taki babaevine ulaştı. Şehit aileleri, kahramanlara ağladı. Devam eden Pençe-3 Harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonlarda ise 24 teröristin öldürüldüğü açıklandı.









Şehit Üzeyir Aslan







Şehit Yunus Şahin







Şehit Oğuzhan Yılmaz

Şehitlerden Yılmaz'ın yaklaşık bir yıl önce babasını kaybettiği öğrenildi.