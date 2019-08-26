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Kuzey Irak’tan acı haber

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 'lı teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında dün çatışma çıktı. Sözleşmeli Piyade Er Durdu Oğuzhan Yılmaz, Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Uzman Çavuş Yunus Şahin şehadete ulaştı. 7 asker de yaralandı. Şehitlerden Aslan ve Yılmaz'ın şehadet haberleri, 'deki ailelerine, şehit Şahin'ın acı haberi ise 'taki babaevine ulaştı. Şehit aileleri, kahramanlara ağladı. Devam eden Pençe-3 Harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonlarda ise 24 teröristin öldürüldüğü açıklandı.




Şehit



Şehit



Şehit

Şehitlerden Yılmaz'ın yaklaşık bir yıl önce babasını kaybettiği öğrenildi.

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