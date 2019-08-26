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’li , Başkan Erdoğan’ın talimatıyla başlayan projesini sahiplendi! Korsan temel atma töreni yaptı...

’li Başkanı , Başkan Erdoğan’ın talimatıyla başlayan projesini sahiplendi. 5 aydır süren inşaat alanında temel atma töreni bile düzenledi...

Adanalılar’ı kandırdı
'li si'nde skandal patlak verdi. Başkan Erdoğan, 'nın sorununu çözmek için talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçildi. Projesi ve ihalesi 21 Mart 2019'da İller Bankası tarafından gerçekleştirilen Karataş İçme Suyu Projesi'nin startı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 17 milyon liralık projeyi sahiplendi.



AFİŞ BİLE BASTIRDI
CHP'li başkan, Karataş'ta dün temel atma töreni bile düzenledi. Proje hırsızlığı, "Pes" dedirtti. CHP'li başkanın bastırdığı afişlere de "Buz susarız, projemiz konuşur" diye yazdırması dikkat çekti. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Karalar, 'ni kendi yapıyormuş gibi sahipleniyor. Adanalılar'ı yanıltıyor" dedi.

MELİH TORUNLAR

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