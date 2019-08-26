CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal patlak verdi. Başkan Erdoğan, Adana'nın içme suyu sorununu çözmek için talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçildi. Projesi ve ihalesi 21 Mart 2019'da İller Bankası tarafından gerçekleştirilen Karataş İçme Suyu Projesi'nin startı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 17 milyon liralık projeyi sahiplendi.
AFİŞ BİLE BASTIRDI
CHP'li başkan, Karataş'ta dün temel atma töreni bile düzenledi. Proje hırsızlığı, "Pes" dedirtti. CHP'li başkanın bastırdığı afişlere de "Buz susarız, projemiz konuşur" diye yazdırması dikkat çekti. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Karalar, Karataş İçme Suyu Projesi'ni kendi yapıyormuş gibi sahipleniyor. Adanalılar'ı yanıltıyor" dedi.
MELİH TORUNLAR
AFİŞ BİLE BASTIRDI
CHP'li başkan, Karataş'ta dün temel atma töreni bile düzenledi. Proje hırsızlığı, "Pes" dedirtti. CHP'li başkanın bastırdığı afişlere de "Buz susarız, projemiz konuşur" diye yazdırması dikkat çekti. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Karalar, Karataş İçme Suyu Projesi'ni kendi yapıyormuş gibi sahipleniyor. Adanalılar'ı yanıltıyor" dedi.
MELİH TORUNLAR
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