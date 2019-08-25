Satıcının beyanını kanıtlamalısınız Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Mobilya takımı satın aldım, "Koltuğun kumaşı için leke tutmaz" garantisi verdiler. Ama su bile iz bırakıyor. Şikayet ettim, "Yanlış kullanım" cevabı verdiler. Küçük çocuklarım var, mutlaka bir şeyler dökülüyor. Ne yapabilirim?

Almış olduğunuz ürünün bu özelliği gizli ayıp sayılabilir. Ürünün anlatılan gibi olmaması karşısında Tüketicin Korunması Hakkında Kanun ile bazı seçimlik haklarınız bulunmaktadır. Bu haklardan dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Sözleşmeden dönerek ödediğiniz paranın iadesini isteyebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir, ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkanı varsa ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Fakat burada, mobilya mağazasının ürünün leke tutmaz olduğuna dair bir beyanının bulunduğunu ispat etmek yükü de size düşer. Firma talebinizi reddediyorsa, tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurarak bu haklarınızdan birini kullanabilirsiniz.



SENETLE İSPAT KURALI VAR

Elden bir tanıdığıma borç verdim. Ama geri vermiyor. Ne yapabilirim?

Alacaklı olduğunuz kişiye karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilirsiniz. Fakat borçlu icra takibine itiraz ederse veya davada borcu kabul etmezse, alacaklı olduğunuzu ispat etmeniz gerekir. Borç ilişkisinin tespit edilebilmesi için yazılı bir evraka bağlanması veya paranın banka kanalı ile ödenmesi, açılacak bir davada ispat açısından son derece önemlidir. Hukuk sistemimiz, belli bir meblağın üzerindeki ihtilaflar için 'senetle ispat kuralı' getirmiştir. Yani belirli bir meblağın üstündeki uyuşmazlıkların ispatı için yazılı bir belge bulunması şarttır. Bu gibi durumlarda borç ilişkisi tanıkla ispat edilemez. 2019 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 3 bin 660 lira olup, alacağınız 3 bin 660 liranın üstünde ise mahkeme bunu yazılı bir evrak, belge, banka dekontu vb. unsurlarla ispat etmenizi isteyecek, tanık dinlemeyecektir. Fakat alacağınız 2019 yılı itibariyle 3 bin 660 liranın altında ise davada şahit dinleterek alacaklı olduğunuzu ispat edebilirsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

