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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 05:21

Üst üste terör operasyonları! , Siirt ve Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist, 'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ise 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Tunceli'de de bir terörist etkisiz hale getirildi.

Üst üste terör operasyonları!

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SİİRT
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında -Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

TUNCELİ
Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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