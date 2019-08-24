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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 10:06

'den 'ye sert tepki: İşine baksın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un , ve büyükşehir belediyelerine atanmasına ilişkin, “Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir” açıklamasına ’den sert tepki geldi.

MHP'den ABD'ye sert tepki: İşine baksın

Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, 'nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirterek, "Açıklamalar, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir" ifadelerini kullandı.

'ABD DOST VE MÜTTEFİK GİBİ DAVRANMALIDIR'
Açıklamanın Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına geldiğini ve bu durumun hiçbir ülke ile kişinin haddine olmadığını belirten Büyükataman

"Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD dost ve müttefik gibi davranmalıdır" dedi.

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