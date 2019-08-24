Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.08.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 20:57

Başkan Erdoğan atamalarına ilişkin flaş açıklama: Sizi kapının önüne koyarız

Son dakika haberine göre Başkan , AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, atamalarına ilişkin "Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz bizde hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız" dedi.

Sizi kapının önüne koyarız

Başkan , AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.

"PARTİZANCA HAREKET ETMEDİK"

Türkiye iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelesini vermektedir. Dönem fedakarlık, uzlaşma, basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Önce millet önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. AK Parti olarak ülkemizi ilgilendiren konularda partizanca hareket etmedik.

"TEKRARINA İZİN VEREMEYİZ"
Ne sokak terörünün, ne çukur terörünün ne de 15 Temmuz'un tekrarına izin vermeyeceğiz. AK Parti'nin 18. yaşının ülkeme, milletime demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.

KAPININ ÖNÜNE KOYARIZ
Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz bizde hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız

AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları boşa çıkacaktır. Niyet hayır olmazsa akıbet hayırlı olmaz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan kayyum atamalarına ilişkin flaş açıklama: Sizi kapının önüne koyarız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri