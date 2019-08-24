Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.

"PARTİZANCA HAREKET ETMEDİK"

Türkiye iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelesini vermektedir. Dönem fedakarlık, uzlaşma, basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Önce millet önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. AK Parti olarak ülkemizi ilgilendiren konularda partizanca hareket etmedik.

"TEKRARINA İZİN VEREMEYİZ"

Ne sokak terörünün, ne çukur terörünün ne de 15 Temmuz'un tekrarına izin vermeyeceğiz. AK Parti'nin 18. yaşının ülkeme, milletime demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.



Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.

KAPININ ÖNÜNE KOYARIZ

Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz bizde hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız

AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları boşa çıkacaktır. Niyet hayır olmazsa akıbet hayırlı olmaz.