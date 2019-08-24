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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 19:27

Bakanlık duyurdu: Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleşti.

Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve 'li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

'nın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.



Açıklamada, 'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.

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