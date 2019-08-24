Bakanlık duyurdu: Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.





Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.