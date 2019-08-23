Silopi'de şehit olan 3 asker sol yolculuklarına uğurlandı Silopi’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 asker, ebediyete uğurlandı. 3 yaşındaki Mira’nın babasına son bakışı yüreğimizi dağladı.

Türkiye dün şehitlerini uğurladı. Şırnak Silopi'de önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehadete ulaştı. Şehitlerden Uzman Çavuş Ayhan Yanık (26), Adıyaman'da son yoluculuğuna uğurlandı. Eşinin üniformasını giyen Beyhan Yanık, "Şehidim, gururum" diye ağladı. Hatay'da toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenaze töreninde de gözyaşları sel olup aktı. Oğlunun cenaze namazını kılan anne Fatma Uçar, "Seni vuran eller kırılsın" diye haykırdı. Erzurum'da defnedilen şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in (27) ise bir yıl önce tayin olduğu birlikte uzman çavuş olan ağabeyiyle birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. Şehidin kızı Mira'nın (3) şehit babasına son bakışı ise acımızı katladı. 3 askerimizi şehit eden 3 PKK'lı teröristin ise öldürüldüğü açıklandı. Mardin Savur'da da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.





FURKAN NEHRİ-METİN HARIKÇI-YASER ÇAPAROĞLU