Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:18

Valiliği açıkladı: 27 günlüğüne kapanıyor!

Valiliği, Anadolu yolunun yönü İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasının bakıma alınacağını açıkladı. Valilik, yapılacak üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara yönünün 20 Eylül'e kadar 21.00- 06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacağını duyurdu.

Anadolu Otoyolu 27 günlüğüne kapanıyor!

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'nce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında, İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle Anadolu yolu İzmit- Adapazarı yönü, tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu kavşağından D100 yoluna yönlendirmeyle Adapazarı gişelerinden tekrar yola katılımla sağlanacak.

27 GÜN KAPALI OLACAK
Her gün 21.00- 06.00 saatlerinde yapılacak çalışma, 20 Eylül Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde, bu tarihe kadar saat 21.00'de trafiğe kapatılacak olan yol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak, gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışmalar kapsamında emniyet tedbirleri alınacak, trafik işaretlemeleri yapılacak, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının gerektiği belirtilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKocaeli Valiliği açıkladı: Anadolu Otoyolu 27 günlüğüne kapanıyor!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri