Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm kurumlara sürekli işçi veya sözleşmeli personel pozisyonlarının kullanımı ile ilgili kadro genelgesi gitti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi.

KADRO VE POZİSYON İHDASLARI

Genelgede şöyle denildi: "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili başkanlığımıza görüş vermek" hususu yer almıştır.