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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 19:18

Rumları korkusu sardı! 'Anka' ve 'Bayraktar ’ hedefi vurmaya hazırlar

Ege ve ’de görev yapan 'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar ’ler Rumlarda büyük endişeye neden oldu. gazetesinin haberinde Yunan tarafını saran korku açıkça işlendi.

Rumları Türkiye korkusu sardı! Hedefleri vurmaya hazırlar

gazetesinin, 'Ege'den 'a ve 'ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

"ÇOK KIYMETLİ VERİLER TÜRK TARAFINA GİDİYOR"
Türkiye'nin, Ege'den Kıbrıs'a ve 'ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde 'daki siyasi ve askeri karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKLER HER ŞEYİ KAYDETME OLANAĞINA SAHİP"
'Türkiye, ve Kıbrıs'ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye'nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askeri öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.

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